Девять человек заживо сгорели в Новосибирской области

Тела девяти погибших обнаружены на складе в Новосибирской области, где произошел пожар.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в экстренных службах регионах.

Возгорание произошло на территории производственного цеха в Искитимском районе Новосибирской области в населенном пункте Чернореченский. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метра.

По предварительным данным, все погибшие – граждане Китая, которые трудились на местной обувной фабрике.

В тушении задействовано 84 человека, 24 единицы.