Хачанов сравнял счет в матче Россия – Япония на Кубке Хопмана

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах одержал победу над японцем Юичи Сугитой в третьем туре Кубка Хопмана. Матч группы "В" турнира, который проходит в австралийском городе Перт, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Ранее свой матч проводила Анастасия Павлюченкова, в котором на тай-брейке уступила Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу японки. Теперь исход данного матча решит микст-поединок сборной России и Японии.

В первых двух турах Кубка Хопмана российские теннисисты проиграли сборной США – 1:2 и команде Швейцарии — 0:3. Так как в финал выходит лишь одна сборная, занявшая первое место, россияне лишились шансов на выход из группы. Путевку в очном споре разыграют американцы и швейцарцы.