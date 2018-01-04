При обстреле военной базы в Сирии погибли двое россиян

Вечером 31 декабря 2017 года территория авиабазы Хмеймим в Сирии подвергалась минометному обстрелу. Огонь вела диверсионная группа террористов, сообщило в четверг Министерство обороны России.

Погибли двое военнослужащих. Охрана базы усилена сирийскими органами безопасности. В районе идет спецоперация по поиску и уничтожению террористов.

Публикации СМИ об уничтожении при атаке семи российских боевых самолетов в в Минобороны назвали ложью.