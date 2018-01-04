Тренер "Торино" Михайлович отправлен в отставку после поражения в дерби

Сербский специалист Синиша Михайлович отправлен в отставку с поста главного тренера туринского футбольного клуба "Торино". Последней каплей в чаше терпения руководства команды стало поражение "Торино" в четвертьфинальном матче Кубка Италии от принципиального соперника – "Ювентуса" — со счетом 0:2.

Основной причиной для увольнения Михайловича стали в целом неудовлетворительные результаты команды в последних матчах, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Football-italia.net. В последних 17 играх "Торино" под руководством сербского специалиста одержал только три победы, восемь раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. В турнирной таблице чемпионата Италии клуб занимает 10-е место.

Михайлович стал главным тренером "Торино" летом 2016 года после отставки из "Милана". Теперь вероятным преемником серба в туринском клубе называют итальянского специалиста Вальтера Мадзарри, который в настоящее время тренирует английский "Уотфорд".