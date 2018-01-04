В Приморье возбудили дело по факту прорыва системы отопления в санатории

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после ЧП в санатории в поселке Горные Ключи в Приморском крае.

Там, как сообщалось ранее, на втором этаже корпуса санатория ранним утром 4 января прорвало систему отопления, и произошел выброс горячей воды. В результате четверо детей и один взрослый – охранник, который бросился им на помощь, получили ожоги первой степени.

Пострадавшим уже оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи, расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СК РФ.