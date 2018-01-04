Для транспорта открыта Военно-Грузинская дорога

Движение на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении России, которое из-за снегопада и опасности схода лавин с 1 января было закрыто, восстановлено для всех видов транспорта.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Отмечается, что на участке Гудаури-Коби в районе Крестового перевала проезд автомобилей должен осуществляться в безостановочном режиме, только через лавинозащитные тоннели.

Подчеркивается, что машины с прицепами и полуприцепами и автобусы вместимостью свыше 30 мест должны передвигаться в тоннелях односторонне.

Категорически запрещено останавливаться в районе Дарьяльского ущелья.

Военно-Грузинская дорога была построена в конце ХVIII — начале ХIХ века, неоднократно модернизировалась. Ее длина составляет 208 километров. Она проходит через Главный Кавказский хребет и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.