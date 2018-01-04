Десять погибших на пожаре: возбуждено уголовное дело

Тела десяти погибших обнаружены на месте пожара в ангаре в Новосибирской области.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах регионе, подчеркнув, что пока неизвестно, сколько всего могло находиться людей в здании ангарного типа, принадлежащего местной обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области.

Ранее сообщалось о девяти погибших, все они – граждане Китая.

Следственный комитет России по региону возбудил по факту гибели людей уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности", сообщает "Интерфакс".

Пожар почти потушен, проинформировали общественность в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В настоящее время ведется проливка здания и разбор завалов. Поскольку обнаружены погибшие, на месте ЧП работают сотрудники СКР, а также психологи ГУ МЧС.

Пожар на складе начался 4 января примерно в 9 утра (5 часов по московскому времени). Пламя охватило площадь в более чем две тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 24 единицы техники и 84 пожарных из двух местных отрядов.

Их работа осложнялась сильным задымлением и токсичным дымом.