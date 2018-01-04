Пострадавших от бури "Элеанор" во Франции становится все больше

В разбушевавшейся во Франции в ночь на 3 января буре "Элеанор" один человек погиб и как минимум 29 пострадали, сообщают уточненные данные 4 января французские СМИ.

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Много пострадавших в результате сильных ветров, дождей и ударов молний в западных, центральных и восточных департаментах страны, а в северных и западных департаментах больше 35 тысяч домов остались без электроэнергии.

Кроме того, на Корсике без электричества остались около 11 тысяч. домохозяйств. Синоптики предупреждают, что 4 января "Элеанор" продолжит бушевать в ряде регионов Франции.

При этом в Альпах в течение этого дня синоптики прогнозируют сильный снегопад, а в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы существует высокий риск схода лавин и порывы ветра до 50 метров в секунду.

Любителям горнолыжного спорта, находящимся в эти дни в зимних центрах, рекомендовано соблюдать все необходимые меры безопасности, следить за метеосводками и следовать рекомендациям местных властей, передает ТАСС.

Как говорят метеорологи, погода во Франции в последние недели 2017 года и в первые дни 2018 года является беспрецедентной: "Элеанор" – уже четвертый шторм за три недели. Предыдущая буря "Кармен" пронеслась над этими местами всего несколько дней назад.

По прогнозам синоптиков, "Элеанор" приближается к России.