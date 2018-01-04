Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации, который в эти дни проходит в китайском Шэньчжэне. В четвертьфинальном матче Шарапова одержала победу над Зариной Дияс из Казахстана.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу российской теннисистки. За выход в финал турнира, призовой фонд которого превышает 625 тысяч долларов, Шарапова встретится с победительницей матча между двумя чешками. В четвертьфинале сыграют Катерина Синякова и Кристина Плишкова.