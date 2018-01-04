Вылетевший на тротуар внедорожник чудом не сбил женщин и ребенка в Новосибирске

Камера наблюдения запечатлела момент ДТП, произошедшего в минувшую среду, 3 января, на проспекте Карла Маркса около станции метро Студенческая в Новосибирске.

На записи видно, как внедорожник Lexus вылетел за пределы проезжей части, снес ограждение и помчался на группу пешеходов, стоявших на тротуаре. К счастью, люди заметили опасность и успели уклониться от столкновения буквально в последнее мгновение.

По словам очевидцев, с которыми удалось пообщаться СМИ, водитель джипа пытался увернуться от другого транспортного средства и не справился с управлением.

В результате инцидента никто не пострадал.