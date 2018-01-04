Конгрессу США подкинут новые документы о "вмешательстве" России в выборы

В Минюсте США дали согласие на передачу в палату представителей ряда дополнительных документов, которые имеют отношение к предполагаемым попыткам России повлиять на американские президентские выборы.

Как сообщает издание The Hill, представители министерства и палаты представителей согласовали условия, на которых конгрессменов из комитета по делам разведки ознакомят с документами.

Объявление о скорой передаче интересующей конгресс информации было сделано после встречи директора ФБР Криса Рэя с замгенпрокурора США Родом Розенштейном и спикером палаты представителей Полом Райаном, напоминает ТАСС.

В заявлении председателя комитета по делам разведки Девина Нуньеса отмечается, что передача этих документов состоится уже в ближайшие дни. Кроме того, издание пишет, что члены комитета получат возможность опросить ряд свидетелей, к которым до сих пор доступа у них не было.

Американский конгресс уже продолжительное время ведет серию расследований по так называемому "российскому вмешательству" в президентские выборы в США.