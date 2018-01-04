"Движение вверх": для миллионов зрителей фильм стал лучшим подарком на Новый год

"Движение вверх" продолжает доминировать в российском кинопрокате. За неделю со дня выхода картины на широкие экраны ее посмотрели уже 2 с половиной миллиона зрителей. И это не предел. Фильм о легендарной победе советской сборной по баскетболу на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года цепляет с первых минут, не оставляя в зале равнодушных. На просмотр приходят целыми семьями, а некоторые — по нескольку раз.

Больше чем для двух миллионов человек билет на фильм "Движение вверх" стал лучшим новогодним подарком! Трое из четырех зрителей, выходя с сеансов, ставят отечественному блокбастеру 10 баллов из 10! Результат уникальный, но сухие цифры статистики, хотя большой опрос и проводился в крупнейших кинозалах страны, конечно, не передают того урагана эмоций, который вызвало новое кино у зрителей по всей стране. "Движение вверх" стало событием действительно всероссийского масштаба.

"Я очень рад, что в этом году Россия вышла на такой уровень кино. Это просто потрясающе", — делится впечатлением зритель.

"Каждую минуту мурашки, гордость берет, здорово", — вторит ему другой посетитель кинотеатра.

Одна из зрительниц рекомендует фильм для поднятия духа и чувства патриотизма: "Мое сердце переполнено благодарностью создателями этого фильма, ребятам, которые играли в сборной в 1972 году. Я плакала как мама, плакала как россиянка".

Зрители чувствуют, что на экранах — больше, чем игра! Это — победа, которая изменила историю, и заставила поверить всех в то, что нет ничего невозможного, когда есть настоящая команда и настоящий тренер!

Народный артист России Сергей Гармаш рассказал "Это — фильм о том, как идти в разведку, с кем идти в разведку, что такое настоящая мужская дружба, что такая настоящая сила воли, и что такое победа, в настоящем смысле этого слова".

Актер Марат Башаров уверен: "Эта картина заставит нас собраться вместе и верить не только в наши спортивные достижения, а верить в нас самих, себя, что мы можем, что нас, сколько не принижай, не унижай, мы все равно сильные, мы все равно выйдем из любой ситуации с высоко поднятой головой".

Актер Владимир Машков поделился: "История о том, как трудно человеку жить и как прекрасно, потому что ты можешь совершить движение вверх, хотя бы на одну секунду, на одну секунду, и это движение может быть главным в твоей жизни, и главным мотиватором для многих других людей".

Золотой состав нашей киносборной и лучшие молодые актеры в "Движении вверх" передают зрителям такое долгожданное ощущение полета! "Движение вверх", когда в стремлении к кольцу уже никто не остановит, теперь может почувствовать каждый.

Кино, которое заряжает и вдохновляет двигаться вверх, в российских кинотеатрах все новогодние праздники!