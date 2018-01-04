Служащая зоопарка Калининграда, на которую напал тигр, хочет вернуться к работе

Служащая зоопарка Калининграда, на которую напал тигр, хочет вернуться к работеЧитайте нас в Telegram
Сотрудница Калининградского зоопарка, на которую напал тигр, собирается вернуться к работе после полного выздоровления.
Как передает РИА Новости, об этом рассказала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова.
По ее словам, женщину выписали из больницы, и у нее начался период реабилитации. Соколова надеется, что пострадавшая сотрудница вернется обратно в зоопарк, тем более, что по ее словам, она сама этого очень хочет.
"Но, конечно, нужно будет думать о том, как выстраивать отношения с этим сотрудником", — отметила собеседница агентства, отметив, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.
5 ноября 2017 года амурский тигр по кличке Тайфун напал на женщину-зоотехника, когда она находилась в уличном вольере. С помощью криков, камней и подручных средств посетителям удалось отвлечь зверя от сотрудницы, которая, в итоге, была помещена в больницу с множественными травмами.
Расследование нападения пришло к выводу, что зоотехник забыла плотно закрыть заслонку, перекрывающую доступ дикого животного из внутреннего помещения на улицу, чем и воспользовался хищник, чуть не растерзавший человека.
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