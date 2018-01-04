"Фенербахче" предложил 2 миллиона евро за Кришито

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" не оставляет попыток заполучить итальянского защитника санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито. Турецкая команда сделала предложение сине-бело-голубым в размере двух миллионов евро.

При этом отмечается, что "Зенит" отклонил данное предложение, потребовав за игрока три миллиона евро, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое издание Fanatik. По информации источника, переговоры между клубами будут продолжены на следующей неделе.

Об интересе "Фенербахче" к итальянскому защитнику стало известно в конце декабря. Ранее также "Галатасарай" пытался купить Кришито за один миллион евро. Контракт итальянца с "Зенитом" рассчитан до июня 2018 года.