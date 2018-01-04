Россияне завершили выступление на Кубке Хопмана победой над японцами

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов одержали победу над командой Японии в третьем туре Кубка Хопмана. Турнир проходит в австралийском городе Перт.

Исход матча группы "В" Россия – Япония решала парная встреча. В ней Павлюченкова и Хачанов обыграли Наоми Осаку и Юичи Сугиту со счетом 4:1, 4:0. Ранее в одиночных матчах Хачанов в двух сетах одержал победу над Сугитой (6:4, 6:2), а Павлюченкова на тай-брейке уступила Осаке — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Таким образом, общий счет противостояния по партиям стал 2:1 в пользу российской команды.

В первых двух турах Кубка Хопмана российские теннисисты проиграли сборной США – 1:2 и команде Швейцарии — 0:3. По итогам группового раунда россияне заняли третье место и не смогли выйти в финал, в который попадет только лучшая команда группы. Путевку в финальный матч от группы "В" разыграют американцы и швейцарцы.