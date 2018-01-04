Иран направил жалобу в ООН, обвинив США в подстрекательстве к беспорядкам

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу направил официальную жалобу в ООН, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало иранское информационное агентство Тасним.

В документе сообщается, что США попирают нормы международного права, а президент страны Дональд Трамп неоднократно вмешивался во внутренние дела страны, в частности, публикуя издевательские твитты, подстрекая иранцев к провокационным и даже подрывным действиям против официального Тегерана.

Хошроу ожидает от мирового сообщества осуждения данной политики и требует от США действовать на основе принципов ООН.

С 28 декабря в Иране прошли акции протеста против роста цен в стране. В результате столкновений с местной полиции 20 человек были убиты, в том числе и несколько стражей порядка. Были арестованы более 350 манифестантов.

Комментируя происходящее в "Твиттере" Трамп написал, что иранцы наконец-то начали противостоять "жестоким и коррумпированным" властям.

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3 января командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в Иране и разгроме мятежников.