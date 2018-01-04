Додон повторно отклонил закон о запрете вещания российских СМИ в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон повторно отклонил принятый парламентом закон по изменению кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России, и обратился в Конституционный суд по поводу его положений.

Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке". Додон отметил, что "так называемый закон о борьбе с пропагандой", по его мнению, "противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека".

"А именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и так далее", — уточнил Додон.

Вместе с тем, отмечает президент Молдавии, этот закон вопреки положениям конституции вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве.

Исходя из этих соображений, Додон "принял решение обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу рассмотрения конституционности положений этого закона". Президент Молдавии сообщил РИА Новости, что соответствующее обращение уже подано в КС.

В конце декабря 2017 года парламент Молдавии повторно принял ранее отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской.

Данный документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.