Миллер: построены 700 км двух ниток морского участка "Турецкого потока"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о прогрессе в сооружении газопровода из России в Турцию. Трубопровод уложат по дну Черного моря для поставок газа турецким и европейским потребителям. Полностью закончить работы планируется в 2019 году, пишет РИА Новости.

Не сегодняшний день "Газпром" уложил более 700 километров морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам. Это составляет 38 процентов длины газопровода, сообщил Миллер.

Каждая нитка газопровода будет способна передавать 15,75 миллиарда кубометров "голубого топлива".