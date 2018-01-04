Корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву сочли опасной для Латвии

Власти Латвии решили выдворить из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Ей дали сутки, чтобы уехать. Курлаеву сочли угрозой национальной безопасности, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне из Латвии был депортирован её супруг, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев. Причём в руководстве канала заявили, что он был в Прибалтике с частной поездкой, а не как журналист.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев. Среди россиян — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев.