Отравившиеся на елке в Доме Союзов артисты смогли вернуться к работе

Почти все отравившиеся артисты, выступавшие на новогодних спектаклях в Доме Союзов в Москве, уже вернулись на работу. Единственного госпитализированного должны выписать сегодня, 4 января. Об этом РИА Новости сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее Роспотребнадзор информировал об отравлении 11 артистов, которые участвовали в новогодних мероприятиях – "на ёлке" в Колонном зале Дома Союзов.

Как отметили в департаменте здравоохранения Москвы, 3 января за медицинской помощью с проявлениями пищевой токсикоинфекции обратились 11 артистов. Одного госпитализировали, у других были легкие симптомы, поэтому они после оказанной медпомощи смогли продолжить работу.