Париж не против, если примкнувших к террористам француженок будут судить прямо в Сирии

Курдские органы самоуправления на севере Сирии могут самостоятельно судить гражданок Франции, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), при условии соблюдения их прав.

Как передает РИА Новости, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

Ранее сообщалось, что курдские ополченцы в Сирии арестовали гражданку Франции 33-летнюю Эмили Кёниг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов.

Она подозревается в вербовке боевиков для ИГ и в настоящее время вместе с рядом джихадисток из Франции содержатся в курдском лагере для беженцев.

Ее мать заявила, что Кёниг там допрашивают и пытают и она планировала обратиться к министру иностранных дел Франции, некогда мэру Лорьяна Жан-Иву Ле Дриану с просьбой способствовать репатриации дочери, которая раскаивается и просит у всех прощения.

Кёниг попала под влияние радикального ислама после общения со своим первым супругом, выходцем из Алжира. В 2012 году женщина отправилась в Сирию, оставив в Лорьяне двух детей и приняв имя Умму Тавваб.

По данным прессы, она завербовала в ряды ИГ не менее 200 французов и призывала к нападениям на правительственные институты Франции и французских военнослужащих.