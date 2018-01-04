Пассажирский автобус сгорел в центре Петербурга

Густое облако серого дыма окутало один из центральных районов Санкт-Петербурга — стрелку Васильевского острова из-за возгорания в пассажирском автобусе, к ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Как передает ТАСС, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 11 часов 27 минут по московскому времени. В припаркованном частном экскурсионном автобусе марки MAN воспламенились сгораемые части. В 11 часов 55 минут пожар был потушен. Пострадавших нет.