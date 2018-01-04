Энди Маррей пропустит Australian Open из-за травмы

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что не сможет выступить на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии. Причина этому – не до конца залеченная травма бедра, которая беспокоит экс-первую ракетку мира последние несколько месяцев.

"К сожалению, я не смогу выступить на турнире в этом году, поскольку еще не готов к возвращению на корт после травмы, — сказал Маррей, которого цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Australian Open. — Вскоре я вернусь домой и приму последующие решения".

Ранее о своем неучастии на турнире в Австралии также объявил японец Кей Нисикори. Причиной стала травма руки. Кроме того, под вопросом участие бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который продолжает свое восстановление после травмы плеча.

Маррей пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016), но завоевать титул так ни разу и не смог. В этому году Australian Open пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.