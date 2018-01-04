В ЮАР поезд с пассажирами сошел с рельсов и загорелся

В ЮАР между населенными пунктами Хенненман и Крунстадт сошел с рельсов пассажирский поезд. Как сообщили в четверг в экстренной службе ER24, пострадали около 100 человек

По уточненным данным, состав после аварии загорелся, пишет РИА Новости. Поезд столкнулся с двумя автомобилями. Они врезались в первый и второй вагоны. Поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.