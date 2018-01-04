Въехавший в переход у "Славянского бульвара" водитель выписан из больницы

Водитель автобуса, который 25 декабря въехал в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар", покинул лечебное учреждение.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в медицинских кругах, подчеркнув, что в дальнейшем водитель будет проходить лечение амбулаторно.

25 декабря 2017 года рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход, задавив четырех человек, в том числе, девочку-подростка. Травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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Рассматриваются две основные версии случившегося — водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.