Глава Новосибирской области поручил вернуть электричество после пожара на складе

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, побывавший на месте крупного пожара в обувном цехе в поселке Чернореченский Искитимского района, поручил в ближайшие часы подать электричество в дома проживающих неподалеку местных жителей.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Собеседник агентства подчеркнул, что пожар практически ликвидирован, идет проливка конструкций, устанавливаются личности погибших.

По словам начальника главка МЧС Виктора Орлова, работу пожарных осложняют погодные условия — температура воздуха в Чернореченском -35 градусов мороза.

По предварительным данным прокуратуры, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

Пожар произошел 4 января в 9 часов утра (в 5 по Москве) на складе обуви в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области.

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Площадь возгорания составила не менее двух тысяч квадратных метров. При пожаре погибли десять человек, которые по предварительным данным, являлись гражданами Китая.