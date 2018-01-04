Антон Долин: "Движение вверх" - это сон про СССР

"Мне всегда неловко ощущать, когда ВГТРК сделал хороший продукт, а я имею в виду фильм "Движение вверх", и его хочется похвалить, — признался в эфире радиостанции "Маяк" Антон Долин. – Даю вам наводку на этот фильм. Если вам понравился фильм "Легенда номер 17", то идите смотреть ".

Антон Долин после премьеры фильма "Движение вверх" уверился, что студия "Три Т" вовсе не из-за режиссера Никиты Михалкова, а его товарищей-продюсеров приближена к тому, что называется "наш Голливуд". Но прежде, чем начать хвалить, Долин рассказал, за что этот фильм могут и ругать. Это два пункта. Хотите узнать подробности, смотрите: