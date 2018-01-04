Россияне остались вне подиума в масс-стартах на "Тур де Ски"

В немецком Оберстдорфе прошел очередной этап в рамках престижной лыжной многодневки "Тур де Ски". Спортсмены пробежали гонки с общего спорта свободным стилем, россиянам побороться за попадание на пьедестал почета не удалось.

Мужская и женская гонки проходили при тяжелых погодных условиях и на сложной трассе. По ходу соревнований случилось много падений, в которых спортсмены не раз ломали лыжи и палки. Ранее в Оберстдорфе даже пришлось отменить спринтерские гонки, так как организаторы решили не проводить их при дожде и сильном ветре.

В женском масс-старте победу одержала норвежка Ингвильд Остберг, которая преодолела дистанцию 10 км за 23 минуты 16,5 секунды. На финише гонки произошел достаточно комичный эпизод, но не для другой норвежки – Хейди Венг. На последних метрах перед финишной чертой Остберг и Венг шли вровень, но потом Венг упала на ровном месте и лишилась шансов на победу, заняв в итоге 11-е место. Для Остберг эта победа стала уже третьей на нынешнем "Тур де Ски". Второй стала еще одна норвежка Майкен Фалла (отставание +1,9 секунды), третьей — финка Криста Пармакоски (+3,2). Лучшая из россиянок — Анастасия Седова — заняла девятое место (+6,7).

У мужчин победу одержал норвежец Эмиль Иверсен, спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 29 минут 49,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Синдре Скар (отставание +0,4 секунды), третьим — итальянец Франческо де Фабиани (+0,9). Лучший из россиян результат показал Алексей Виценко, финишировавший 27-м (+10,6). Сергей Устюгов в протоколе гонки расположился строчкой ниже (+11,1).