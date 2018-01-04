Хабаровские спасатели вывели заблудившихся у "Мишкиной берлоги" туристов

Спасатели нашли и эвакуировали шесть человек, потерявшихся в лесу в районе турбазы "Мишкина берлога" в Хабаровском крае.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в республиканском главном управлении МЧС.

3 января в Хабаровский поисково-спасательный отряд в Комсомольске-на-Амуре поступило сообщение, что в районе турбазы "Мишкина берлога" в лесу потерялись шесть человек, чей автомобиль застрял в снежном заносе.

После того, как туристы лишились транспорта, они решили идти пешком до поселка, но когда поняли, что сил не хватит, а ночью в лесу можно замерзнуть, позвонили спасателям.

После двухчасовых поисков те нашли их в лесу примерно в пяти километрах от дороги – вымотавшихся и усталых. Люди были доставлены в поселок Хурба. Медицинской помощи никому оказывать не пришлось.