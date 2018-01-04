Российские экранопланы будут курсировать между Таллином и Хельсинки

Экранопланы российского производства запустят между Хельсинки и Таллином, что позволит сократить время поездки между двумя столицами до тридцати минут.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель эстонской компании, которая уже приобрела одно судно и подписала контракт на поставку еще 15.

По его словам, в ближайшее время начнутся тренировки экипажа в Финском заливе, с тем, чтобы начать пассажирские перевозки, срок начала которых пока не называется.

Расстояние между Таллином и Хельсинки составляет 82 километра и сейчас мореходное сообщение между столицами Финляндии и Эстонии осуществляют три паромные компании. Время в пути составляет от двух часов и более.

Экраноплан – судно на воздушной подушке — принимает на борт 12 пассажиров. По расчетам компании, за сутки одно судно будет перевозить 144 человека между двумя столицами, или около одной тысячи людей в месяц.