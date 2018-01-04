Молодые исполнители дадут концерт с оркестром имени Светланова в консерватории

18 января на сцене Большого зала Московской консерватории состоится дебют молодого пианиста и дирижера Михаила Антоненко с прославленным коллективом – Госоркестром России имени Светланова. В этот вечер Михаил выступит сразу в двух амплуа – в качестве дирижера и солиста.

В исполнении музыкантов прозвучит Первый фортепианный концерт Бетховена. Во втором отделении творческими партнерами Госоркестра имени Светланова и Михаила Антоненко станут обладатели престижных премий "Золотая маска" и "Онегин" тенор Алексей Татаринцев и сопрано Диляра Идрисова. В их исполнении прозвучат как известные, так и редко исполняемые арии Моцарта, России, Доницетти и Мейбера.

Алексей Татаринцев – лауреат международных конкурсов, обладатель потрясающего тенора, удивительной музыкальности, соблазнительного легато и золотого верхнего регистра. Он по праву принадлежит к лучшим исполнителям нового поколения. Его постоянные выступления в России и за рубежом с ведущими партиями репертуара бельканто становятся культурным событием.

Диляра Идрисова – лауреат международных конкурсов, обладательница тонко выгравированного сопрано и безупречной техники. Певица выступает на престижных сценах Амстердама, Брюсселя, Версаля, Вены, Мадрида, Мюнхена, Петербурга и других концертных площадках Европы.

Михаил Антоненко — молодой пианист и дирижер, выпускник Московской консерватории, выступает на самых престижных сценах мира, сотрудничает со знаменитыми дирижерами и оркестрами. На протяжении многих лет работает с Юлией Лежневой, выступая с ней в самых лучших залах мира, от Мадрида до Мельбурна. Руководит камерным оркестром Кельна.

Начало концерта — в 19:00, Большой зал Московской консерватории.