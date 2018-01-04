Рубль вырос: курс доллара вернулся к октябрю 2017 года

В ходе торгов на "Московской бирже" в четверг, 4 января, курс доллара США опустился ниже 57 рублей. По состоянию на 18:51 московского времени, курс составил 56,97 рубля за 1 доллар США, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Как отмечает "Интерфакс", доллар стоит так низко впервые с 16 октября прошлого года. В качестве причин называются высокие цены на нефть и снижение курса американской валюты к основным мировым валютам на рынке Forex.

Евро на "Московской бирже" стоил 68,85 рубля, прибавив 1 копейку к закрытию торгов в среду. Такую позитивную динамику евро эксперты объясняют ростом единой европейской валюты к доллару США на мировом рынке Forex благодаря лучшим, чем ожидалось, статистическим данным об экономической активности в еврозоне.

Что касается курса евро к доллару США, то он поднялся до 1,208 доллара за 1 евро по сравнению с 1,2015 доллара на закрытие предыдущей сессии.