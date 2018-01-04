Трагедия на фабрике под Новосибирском: пожарных вызвали слишком поздно

Под Новосибирском расследуют обстоятельства крупного пожара на складе обувной фабрики. Огонь вспыхнул в подсобном помещении и в считанные минуты распространился на огромной площади. 10 рабочих погибли от отравления угарным газом. Что могло стать причиной трагедии, и почему пожарных так долго не вызывали?

Обувная фабрика в поселке Чернореченский загорелась в 9 утра, а тушить огонь пожарные, весь день работавшие на 30-градусном морозе, закончили лишь поздно вечером. По предварительным данным, пожар начался в помещении бытовки и распространился на весь цех по производству обуви (это ангар длиною больше ста метров).

Сейчас спасатели завершают разбор металлических конструкций. Пламенем было охвачено почти две тысячи квадратных метров. Известно, что рабочие фабрики вызвали пожарных слишком поздно. Огонь они попытались потушить самостоятельно. В результате 10 человек погибли: семеро — граждане Китая, двое — из Киргизии и один россиянин. На предприятии работали вахтовым методом.

"Сейчас уже должен вылетать борт из Екатеринбурга с представителями консульства Китая для принятия дальнейших мер по организации похорон, — сообщает начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. — Через УФМС организовали взаимодействие с консульством Киргизии".

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассматриваются две основных версии пожара — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности.