Трамп не хочет видеть книгу с воспоминаниями своего советника

Юристы президента США Дональда Трампа давят в издательский дом Henry Holt & Company. Они добиваются запрета на выход книги с воспоминаниями экс-советника Трампа. В книге рассказывается и о предвыборной гонке 2016 года.

Книга Майкла Волффа "Огонь и ярость" должна поступить в продажу в середине января, сообщает "Интерфакс". В ней есть воспоминания бывшего советника американского президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона.

По мнению Белого дома, Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение о конфиденциальности, по которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о своей работе в Белом доме и предвыборном штабе Трампа.

Среди прочего, Бэннон рассказал о встрече в 2016 году сына Дональда Трампа — Дональда Трампа-младшего — с несколькими россиянами. Последние заявили, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Бэннон назвал эту встречу "предательской и непатриотичной". Да еще и подчеркнул, что Трамп должен был о ней обязательно знать.

Сам 45-й президент США неоднократно заявлял, что был не в курсе того, с кем у его сына была назначена встреча.