КХЛ. "Спартак" обыграл "Салават Юлаев" при рекордной посещаемости

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский "Спартак" на своем льду одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Артем Подшендялов (22-я минута), Александр Хохлачев (29-я) и Райан Стоа (44-я). У гостей отличились Энвер Лисин (27-я) и Филип Ларсен (40-я).

На матче, который проходил на арене "ВТБ Ледовый дворец", присутствовало 11300 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости домашних матчей "Спартака" в российской истории клуба, отмечает ТАСС. "Спартак" с 71 очком занимает седьмое место в турнирной таблице. "Салават Юлаев" проиграл впервые за пять матчей и с 72 очками располагается на шестой строчке на Востоке.

В других матчах игрового дня казанский "Ак Барс" добился крупной гостевой победы над нижегородским "Торпедо" со счетом 7:3. Свой первый балл за результативность после возвращения из Национальной хоккейной лиги набрал Александр Бурмистров, который отметился результативной передачей. "Сочи" дома обыграл череповецкую "Северсталь" — 4:1.