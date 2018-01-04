МИД запугивает украинцев: поездка в Россию - билет в один конец

МИД Украины не советует гражданам своей страны ездить в Россию, предупреждая, что для украинцев такое путешествие нередко является "билетом в один конец".

"Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?!" — задается вопросом департамент консульской службы украинского МИД, который цитирует РИА Новости.

В качестве подтверждения своих слов в ведомстве со ссылкой на Службу безопасности Украины напоминают о задержании в Москве гражданина Украины, участника военной операции в Донбассе Олега Негоды, который ехал к своим родственникам в Саратов. По утверждению СБУ, Негоду задержали российские спецслужбы перед Новым годом.

А министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее предлагал прекратить железнодорожное и автобусное сообщение Украины с Россией.