Житель США, попытавшийся сбежать от полиции, получил восемь пулевых ранений

Департамент полиции Денвера разместил в сети кадры, запечатлевшие применение табельного оружия своими сотрудниками – события, попавшие в объектив нательной камеры, происходили 18 июня минувшего года.

В тот день оператор службы 911 получил сведения о том, что неизвестный с оружием угрожал прохожим в районе Монтбелло. Для проверки информации на место выехали патрульные, которые обнаружили подозреваемого, не пожелавшего общаться с представителями закона.

Мужчина попытался скрыться от полиции на своем Chevrolet Impala. После продолжительной погони один из полицейских авто протаранил транспортное средство с подозреваемым, вытолкнув его на территорию частного дома.

По сообщениям СМИ, в ходе преследования стражи порядка успели разглядеть в салоне машины, за которой они гнались, винтовку, пистолет и бандану красного цвета – отличительный признак членов банды Bloods.

После столкновения полицейские окружили машину и открыли по ней огонь, выпустив 28 пуль, восемь из которых попали в цель. Подозреваемый был доставлен в лечебное учреждение, где врачи сумели спасти его жизнь.

Действия Кристофера Бейли и Джо Гаски, применивших оружие, были признаны верными.

Выживший подозреваемый – мужчина по имени Кейт Робертс, находится под следствием. Ему предъявлено обвинение по 16 пунктам, в том числе – незаконное владение огнестрельным оружием: пистолет и винтовка AR-15, найденные в машине, стали вещественными доказательствами по его делу.