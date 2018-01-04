В Германии отказываются махать американским танкам

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать военных США, которые пройдут через его область, направляясь на учения НАТО в Восточной Европе. Войдке сообщил о том, что снующие туда-сюда танки не принесут пользы Германии в долгосрочной перспективе, и заявил о необходимости продолжать диалог с Россией.

Операция НАТО "Атлантическая решимость" входит, вкатывается и въезжает во второй год с момента своего начала. Смысл этих маневров пока сводился главным образом к маневрированию, обозначающему американское военное присутствие в Восточной Европе.

Танковая бригада, вертолетное соединение и логистический центр, всего 5 тысяч военнослужащих США, переезжают с точки на точку, как цирк-шапито, привлекая к своим гастролям местных акробатов.

В июле прошлого года в Болгарии, Румынии и Венгрии 23 тысячи солдат НАТО отражали условное российское вторжение. В декабре американцы метались из Польши в Литву и обратно по Сувалкскому коридору, отделяющему Калининградскую область от Белоруссии, отрабатывая контрманевр на случай, если русские захотят перерезать этот коридор. Словом, "Абрамсы" успели намозолить европейцам глаза.

В Германии, которая по соглашению с США просто обязана предоставлять американским войскам возможности для переброски, уже даже серьезные политики стали вздрагивать, глядя на эшелоны с танками, идущие на восток.

"Я не буду махать им рукой, стоя на улице. Не думаю, что в долгосрочной перспективе нам поможет тот факт, что танки будут перемещаться по обеим сторонам границы", — заявляет премьер Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войдке.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен махать американским танкам будет. Партийный товарищ Ангелы Меркель, бывшая министр труда, бывшая министр по делам семьи относится к числу тех военных аналитиков, кто видит возрастающую угрозу с востока. В то же время внутри Социал-демократической партии Германии, которая в эти дни вступает в коалиционные переговоры с Меркель, давно созрело возражение против того, что США во всех смыслах используют Европу.

"Мы не можем себе позволить ждать принятия решений в США или на них реагировать. Мы должны сами формировать нашу позицию и при необходимости говорить нашим партнерам, где находится граница нашей солидарности: Санкции против России, принятые летом американским конгрессом, подрывают наши собственные важные экономические интересы", — указывает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Но в Вашингтоне позаботились о том, чтобы создать на континенте систему поддержания "Атлантической решимости" — чем меньше ее в Германии, тем больше у союзников в Польше и Прибалтике. В декабре 2017 года американцы осуществили ротацию контингента, в 2018 году будет следующая, эти гастролеры из Европы непонятно когда уедут.

Сроки окончания операции "Атлантическая решимость" не определены, четкого плана мероприятий тоже не существует. Все это говорит о том, что США полны решимости не то чтобы противостоять мнимой российской угрозе, а скорее не допустить разброда и шатаний в атлантическом сообществе по вопросу о его существовании.