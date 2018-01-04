Молдавия: Додон против прозападных политиков. Кто кого?Читайте нас в Telegram
Президент Молдавии в четверг попросил Конституционный суд проверить так называемый закон о борьбе с пропагандой. Игорь Додон считает, что принятые парламентом поправки, направленные на ограничение трансляции в стране российских телепередач, противоречат принципам демократии. Впрочем, это только один из эпизодов противостояния Додона с прозападным парламентским большинством, которое изо всех сил старается лишить президента полномочий.
Обстановка в столице Молдавии Кишиневе напряженная. У дома правительства дежурят сразу несколько полицейских патрулей. Новый виток политического конфликта между президентом и его противниками может спровоцировать митинги и протесты, и в правительстве это хорошо понимают.
Большинство жителей Молдавии на стороне Игоря Додона. Поддерживает нынешнего главу республики, по результатам последних опросов, почти 50 процентов населения. Так что недоумение – самый безобидный термин, описывающий реакцию людей на решение Конституционного суда отстранить действующего президента от власти без веских причин.
Президента всеми силами пытаются дискредитировать, убеждены молдавские политологи. Прозападные политики, составляющие большинство и в парламенте, и в правительстве, делают все, чтобы Додон ушел сам.
Семерых прозападных министров глава государства отказался назначать уже во второй раз.
Президент не считает бывшего главу правительства Юрия Лянкэ достойным должности вице-премьера по европейской интеграции. Не устроил его и еще один экс-премьер Кирилл Габурич в качестве потенциального министра экономики. И того и другого СМИ считают причастными к так называемой "краже века", когда в 2015 году из крупнейших банков страны в офшоры был выведен миллиард евро. Еще одним нежеланным претендентом оказался Александр Тэнасе. Бывшему председателю Конституционного суда республики, унионисту и ярому стороннику объединения Молдавии с Румынией прочат место министра юстиции. Президент республики не уступает.
"Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", — объясняет Игорь Додон.
Тем не менее Конституционный суд, большинство членов которого имеет румынское гражданство, принял решение: назначению новых министров быть.
Парламентские кабинеты сейчас пусты – у депутатов новогодние каникулы. Но для обновления кабинета министров спикер парламент выйдет из отпуска, пожертвовав личным временем. Процедура назначения должна состояться завтра, 5 января.
Причем в столь неудобное положение Игоря Додона противники ставят не в первый раз. В обход главы государства с помощью такой же процедуры назначили нового министра обороны и отправили молдавских военных на учения НАТО. Противопоставить своим соперникам президент Молдавии пока мало что может. Впрочем, не исключено что расклад сил поменяется совсем скоро. Уже в этом году состоятся очередные парламентские выборы. И по последним опросам, за противников президентской линии готовы голосовать всего 5 процентов населения.
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