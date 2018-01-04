Как защитить свое жилье от незваных гостей: познакомиться с соседями

Новогодние праздники, когда большинство людей покидают свои дома — время возможностей для грабителей. Они проникают в квартиры, совершая (только в Москве) примерно по одному ограблению в час. По статистике МВД, больше половины краж — на совести так называемых гастролеров, преступников, которые приезжают в столицу специально в эти дни. Взломщиков не останавливают даже самые дорогие замки.

Долгожданный отпуск в новогодние дни семья Рыжковых решила провести вдали от дома, Но зимняя сказка закончилась разочарованием.

"Ключ на магнитах. Стоит каких-то катастрофических денег! До этого был ключ предыдущего поколения, но, как нас заверяли, был тоже надежный. Видимо, работали суперпрофи", — сокрушается хозяйка ограбленного жилья Екатерина Рыжкова.

Дорогую дверь, которую невозможно открыть, как обещали в фирме при покупке, воры взломали быстро и профессионально. Похитили деньги, шубы, украшения, очистили сейф. Комплекс, где Екатерина проживает с мужем, новый и пока малозаселенный. А в выходные и праздничные дни здесь совсем тихо. Это грабители, наверняка, знали. За одну неделю здесь обокрали сразу три квартиры.

"На мой взгляд, лучшим средством чтобы себя обезопасить, и не только в новогодние праздники, является установка сигнализации", — считает Екатерина Рыжкова.

Этих злоумышленников полиция задержала по горячим следам. Грабители проникали в квартиры преимущественно на втором или последнем этажах. На профессиональном языке их называют "гастролерами" — у них нет времени отследить квартиру, долго собирать информацию о потенциальной жертве, изучать ее привычки и расписание.

По статистике, в сезон отпусков и праздников количество краж вырастает до 25 процентов. Если вы уезжаете надолго, специалисты советуют не закрывать окна плотными шторами. Это верный признак того, что в квартире никого нет. Можно установить электронные датчики с таймером. Цена на них вполне доступная. В квартире будут периодически включаться телевизор или свет, создавая эффект присутствия. И, конечно, лучше поставить квартиру на охрану.

"Посмотрите, где реально находится ЧОП или помещение, где сидит дежурная группа. Если она недалеко от вас, и вы понимаете, что они успеют прийти в максимально короткий срок, это хорошо", — говорит эксперт в области комплексной безопасности группы компании безопасности Петр Фефелов.

Лучшая охрана, говорят в полиции, знать и поддерживать хорошие отношения с соседями. Так всегда легко вычислить постороннего человека в доме. Всегда можно попросить присмотреть за квартирой, когда вы в отъезде. Тем более, что в новогодние дни традиционно активизируются мошенники, выдающие себя за лже-Дедов Морозов или социальных работников.

"Представляются сотрудниками различных социальных организаций, которые пришли, чтобы отдать материальную помощь или поздравить, а на самом деле зайдут в квартиру и заберут последнее, и Новый год будет омрачен", — отмечает начальник отдела организации участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УВД по ЮЗАО Москвы Сергей Левченко.

Впрочем, порой люди сами дают преступникам наводки. Вору зачастую достаточно найти страничку в соцсетях и узнать все о владельце.

Фотография из аэропорта или на борту самолета, селфи на пляже, радостный пост в интернете: мы улетели в отпуск на все праздники! Наконец, снимок последней дорогой покупки или богатого внутреннего убранства особняка. Для грабителя это сигнал к действию: хозяев нет дома, и у них есть что брать.

Если очень хочется поделиться фотографиями сказочного отдыха, выкладывайте их хотя бы после возвращения. А дорогие украшения, ценные бумаги или деньги на время отъезда стоит отнести в банк. Аренда ячейки обойдется куда дешевле, чем возмещение ущерба от кражи.