Десятки пострадавших, упавшие краны и деревья: последствия зимнего шторма в Европе

В ближайшие часы мощный зимний шторм, который называют "взрывным циклоном" обрушится на восточную часть США. Необычайно низкая температура уже установилась почти по всему Восточному побережью, включая традиционно жаркие Флориду, Южную Каролину и Джорджию. В некоторых городах этих южных штатов пошел снег, которого жители не видели уже почти 30 лет. В Нью-Йорке закрыты все школы. Сильные морозы уже привели к гибели 16 человек. В соседней Канаде продолжает красиво замерзать знаменитый Ниагарский водопад. По другую сторону океана почти во всех странах Западной Европы бушует другой шторм — "Элеанор". Что он уже успел там натворить?

Мощный порыв ветра снес башенный кран в бельгийском городе Ньюпорт. Конструкция вместе с бетонными блоками массой 20 тонн упала на жилой дом. Находившаяся в одной из квартир 73-летняя женщина погибла на месте, ее супруг с тяжелыми травмами сейчас находится в больнице.

Во Франции и Швейцарии — один погибший и 23 раненых: таков печальный итог мощной бури, которая прошлась по Западной Европе. Ветер был такой силы, что снес электричку вблизи швейцарского города Ренк: пострадали 8 пассажиров. А в немецком Меркендорфе сорвало крышу супермаркета. Обломки падали на цистерну с газом (к счастью, она уцелела, и обошлось без утечек). Но у пожарных Меркендорфа в минувшие сутки хватило других забот.

"Сначала сломался электростолб, затем произошла авария на железной дороге, после этого у нас было упавшее на крышу дерево, а затем затопило подвал дома, — рассказывает заместитель начальника пожарной службы Меркендорфа Патрик Нолл. — Мы весь день работаем над устранением неполадок".

В пострадавшей Баварии уже и не могут вспомнить, когда в последний раз сталкивались с такой стихией. "Это была катастрофа. Я вышел осмотреться и не заметил, что дерево рухнуло на крышу, — говорит местный житель. — С подобным, что произошло сегодня, я никогда не сталкивался".

По улицам деревни Лютесдорф теперь плавают лебеди. Но местные жители не восторге от такой идиллии. К тому же, по прогнозам, вода в Рейне будет еще подниматься, а это означает новые затопления.