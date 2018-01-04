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4 января 201821:10 Сергей Зыблев

Последователи Мавроди разорили две тысячи пенсионеров

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Более двух тысяч разорившихся, и почти все — пенсионеры. Следствие вышло на след аферистов, которые организовали крупную финансовую пирамиду — сначала в Красноярске, а затем на другом конце страны — в Петербурге. Мошенники действовали уверенно и открыто. А для привлечения вкладчиков пользовались надежным брендом.

В надежде найти хоть какие-то следы своих сбережений люди собираются перед закрытыми дверями. Ни офиса, ни вывески, ни сотрудников, которые обещали сказочные условия. Контора оказалась финансовой пирамидой. Две тысячи обманутых вкладчиков, большинство из которых — пенсионеры.

Елена Романова принесла все, что выручила от продажи квартиры. Поверила названию, которое показалось ей надежным — "Сберфонд", и рекламе, которую аферисты активно заказывал на местном телевидении ("Космонавты уверяют: ставок выше не бывает").

"Показывали документы, что все застраховано, что у них есть регистрация в Центробанке, — рассказывает одна из пострадавших. — Когда начались разговоры о невыплатах, они говорили, что эти слухи не про нас, это про других".

Свою последнюю встречу с руководством фонда вкладчики успели записать на видео. На счетах ноль, но директор уверяет: "Все будет хорошо, дайте работать". После этого разговора мошенников в Красноярске больше не видели. Больше чем от "Сберфонда" в Красноярске пострадали только от МММ. Современные последователи Мавроди действовали так же широко, как и их идейный вдохновитель. Офисы — в каждом районе города. Все они сейчас закрыты.

Следы аферистов полиция обнаружила в Санкт-Петербурге. После того, как мошенники выкачали деньги из сибиряков, они переключились жителей северной столицы. Впрочем, развернуться в полную силу гастролерам им уже не дали, возбуждено уголовное дело. За обман тысяч пенсионеров предусмотрен длительный срок заключения. А вот как вернуть вклады — остается вопросом. Зарегистрированного имущества на мошенниках практически нет.

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