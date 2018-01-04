Рекорд последних 140 лет и сказка о "12 месяцах": природа переносит Рождество в апрель

Грядущее Рождество может установить новый температурный рекорд. Синоптики ожидают, что этот праздник станет самым теплым в Москве за последние сто сорок лет. Аномальная погода держится в российской столице уже больше недели. Дошло до того, что на деревьях начали набухать почки, на газонах позеленела трава.

В российской столице погода обманула природу. Из-за аномального тепла в лесах из под-снега показались грибы. Те, кто встречал Новый год на даче в Подмосковье, хвастаются урожаем крупных лисичек.

- С Новым 2018 годом!

Вместо сугробов на столичных улицах зеленеют газоны. Кое-где начали прививаться первоцветы. В Аптекарском огороде распустилась редкая японская слива. Перепутав январь с апрелем, проснулась верба — на ветках набухли почки.

Конечно, многие скучают по настоящей русской зиме. Даже слагают о ней стихи.

- Ведь по русской зиме так душа стосковалась,

воздух зимней вдохнешь — станешь вновь молодым.

Школьникам, а сейчас время каникул, тоже не разгуляться. Нынешний январь — не время для санок и горок.

- Санки, ватрушки даже не доставили, только грязные штаны в песке!

Москвичи снимают шуточные ролики. Вопреки бесснежной аномалии устраивают заезды на санках, лепят снежки из луж и валяются на траве в воображаемых сугробах.

Такого тепла в Москве не было сто сорок лет. Причина в том, что между собой борются циклоны. Их противостояние удерживает теплый воздух: он разогревает праздничную столицу. Температура аж на 10 градусов превышает климатическую норму. То есть фактически сейчас — апрель. Аномальное тепло продержится до Рождества. Но вскоре, как обещают синоптики, зима начнет возвращать свои позиции. Обещают настоящую метель и до минус десяти градусов.

"В ночь с 7-го на 8-е января — минус 5 — минус 10. И далее зима практически полностью вернет утраченные позиции. То есть, мы находимся и в плане снежного покрова, и в плане температуры в близких к климатическим показателям", — поясняет ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.

А пока все вокруг продолжает таять. Не щадит погода и ледяные скульптуры в парке Победы. Грандиозный 50-метровый ледяной Кремль временно закрыли — кататься с него разрешат, когда придут морозы. Чтобы сохранить прозрачные скульптуры, ночью из специальных установок их морозят холодным воздухом.

"Над каждой фигурой стоит шатер. Этот шатер служит для того, чтобы в ночное время закрывать лед и ночью его морозить", — поясняет руководитель фестиваля "Ледовая Москва" Александр Ковтунец.

Погода, конечно, не январская. Мы понемногу отвыкаем от метелей, которые так и норовят насыпать снега за шиворот, от морозов, что шиплют щеки. Ведь Новый год — это не только погода. Это настроение. Можно надеть шубу, варежки со снежинками и пойти гулять. Здесь среди миллионов мерцающих огней царит дух праздника.

Калейдоскоп ярких красок, палитра вкусов и запахов, игры и старинные забавы — все это на улицах Москвы, в разгар рождественских ярмарок. И уже не так важно, какая температура, — праздник все равно удался!

"Мы с детьми из Калужской области приехали погулять, зарядится атмосферой", — говорят гости столицы.

"Эта великолепная арка, ей цены нет, эти все огонечки, елочки", — восхищаются гуляющие.

От великолепия новогодней Москвы захватывает дух. Но главное украшение города — это, конечно, его люди, которые и создают это настроение.