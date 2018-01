НХЛ. Снежная буря помешала сыграть "Бостону" и "Флориде"

Сильнейшая снежная буря стала причиной отмены матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Бостон Брюинз" и "Флорида Пантерз". Встреча на арене "ТД-Гарден" в Бостоне должна была начаться в ночь на пятницу в 03:00 по московскому времени.

В восточной части США с первых дней 2018 года были зафиксированы рекордные морозы. По данным Национальной метеорологической службы США в Бостоне в ближайшее время ожидается до 45 сантиметров снега, сообщает ТАСС.

4 января в городе были закрыты все школы, а местным жителям рекомендовано не выходить лишний раз на улицу. Из-за снежной бури принято решение перенести встречу "Бостона" с "Флоридой". Позже станет известно, когда команды смогут сыграть друг с другом.

Tonight's #NHLBruins game vs. the Florida Panthers has been postponed: https://t.co/gpWAeQ12qt