Матч звезд КХЛ. Вестерлунд отказался возглавить сборную дивизиона Чернышева

После поражения от московского "Спартака" во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд заявил, что не сможет участвовать в Матче звезд КХЛ. Финский специалист должен был руководить сборной дивизиона Чернышева.

Напомним, что из-за отставки наставника "Авангарда" Андрея Скабелки, который должен был изначально возглавить команду дивизиона Чернышева, Лига приняла решение заменить его на Вестерлунда. Однако главный тренер уфимского клуба также пропустит Матч звезд КХЛ.

"У меня важные дела и я буду вынужден поехать в Финляндию для медицинского обследования. Для меня большая честь получить приглашение на Матч звезд КХЛ. Я расстроен, что не смогу принять участие в этом событии", — цитирует финна ТАСС.

Неделя звезд КХЛ пройдет с 10 по 14 января 2018 года в Астане. Помимо самого Матча звезд КХЛ зрителей ждет мастер-шоу, Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч звезд Женской хоккейной лиги.