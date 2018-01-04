По три рейса в неделю: Egypt Air открывает рейсы между Каиром и Москвой

Крупнейшая египетская авиакомпания Egypt Air планирует выполнять по три рейса в неделю между Каиром и Москвой. Указ о возобновлении регулярного авиасообщения 4 января подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на египетские СМИ, представитель авиаперевозчика рассказал, что уже разработан предварительный график, согласно которому рейсы будут осуществляться по понедельникам, вторникам и четвергам. Пока все полеты будут совершаться из международного аэропорта Каира. В Egypt Air надеются, что первые рейсы состоятся уже в первых числах февраля.

В ближайшие дни авиакомпания отправит в Россию главу своего представительства для возобновления деятельности ее офиса в Москве.

Кроме того, в Egypt Air думают над тем, как отправлять египетских болельщиков в Россию на чемпионат мир по футболу. Возможно также, будут организованы транзитные рейсы для доставки на мировое первенство пассажиров из соседних арабских стран.

Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что туроператоры могут начинать формировать туры в Египет. Однако, по его мнению, эти поездки не будут массовыми, поскольку основными туристическими направлениями являются Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Кроме того, полагает Барзыкин, поездки на египетские курорты через Каир не будут бюджетными – по цене это будет сравнимо со Средиземноморьем.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как 31 октября при вылете из аэропорта Шарм-эль-Шейха в воздухе взорвался самолет авиакомпании "Когалымавиа". Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Крушение было признано терактом. Для возобновления авиасообщения РФ потребовала от Египта усиления мер авиабезопасности.