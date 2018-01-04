Стрельба под Краснодаром: погибли два человека

Неподалеку от Краснодара, в окрестностях поселка Лорис в четверг вечером была слышна стрельба. По предварительным данным, погибли два человека.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, группа мужчин собралась весело провести время на природе. Однако неожиданно между ними возникла ссора, и один из участников посиделок открыл стрельбу из охотничьего ружья. Два человека погибли на месте, еще один ранен.

По информации ТАСС, которое ссылается на пресс-службу СУ СКР по региону, ЧП произошло в лесополосе в пригороде Краснодара, там также стоит полузаброшенное здание. По данным источника, компания распивала там спиртные напитки.

На месте происшествия работают сотрудники оперативно-следственных групп. Обстоятельства случившегося уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".