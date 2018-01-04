Васильев и Жильцов лидируют в ралли-рейде после трех этапов

На третьем этапе ралли-рейда Africa Eco Race российский экипаж, в состав которого входят Владимир Васильев и Константин Жильцов, финишировал вторым в зачете внедорожников и грузовиков. Тем не менее россияне сохранили первое место в генеральной классификации.

Первым к финишу пришел французский экипаж Матье Серрадори, показавший лучший результат дня – 3 часа 48 минут 12 секунд. Наша команда уступила лишь 22 секунды. Тройку лидеров замкнули швейцарцы Реми Вотье и Жан Брюси (+13.33), сообщает РИА Новости.

В генеральной классификации экипаж Васильева занимает первое место, победив в двух этапах. Россияне на 7 минут и 2 секунды опережают Серрадори и Люркина. Напомним, что ралли-рейд Africa Eco Race завершится 14 января 2018 года.