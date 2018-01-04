Рогозин: Альфа-банку не разрешили работать со средствами гособоронзаказа

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление заместителя председателя совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сказал Сысуев, Альфа-банк уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций.

На это Рогозин ответил, что банк просил, но так и не получил разрешения работать со средствами гособоронзаказа. Об этом вице-премьер написал на своей странице в Facebook.