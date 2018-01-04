"Зенит" стал 11-м клубом мира по финансовой мощности

Санкт-петербургский "Зенит" в рейтинге самых финансово мощных футбольных клубов мира оказался на 11-м месте. Лидером же является английский "Манчестер Сити". Еще два российских клуба попали в сотню. Московский "Спартак" расположился на 49-м месте, а столичный ЦСКА замкнул рейтинг.

Следом за командой Хосепа Гвардиолы находится еще один клуб из Англии "Арсенал". Третье место в этом списке занял "Пари Сен-Жермен", четвертым же стал китайский "Гуанчжоу Эвергранд", а пятым — "Тоттенхэм". Этот рейтинг составил Soccerex Football Finance.

При его составлении учитывались основные средства, куда входят стадионы и учебные центры, спортивные активы, потенциальные инвестиции владельца и деньги на счетах в банке, сообщает "Спорт-экспресс".